Dinner in Weiß – warum nicht auch in Mixdorf? Schließlich hat das ab 1988 in Paris aufgekommene Massenpicknick von in weiß gekleideten Menschen und in der Regel auch in weiß gehaltenen Sitzflächen und Tischen mittlerweile auch außerhalb Frankreichs großen Anklang gefunden.

Wenngleich im Somm...