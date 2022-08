Wer in der letzten Ferienwoche mit der Bahn einen Ausflug von Eisenhüttenstadt nach Berlin unternehmen will, der sollte mehr Zeit einplanen. Denn an mehreren Tagen kommt es vor allem tagsüber zu Veränderungen im Fahrplan. Zu einem fallen mehrere Züge aus. Zum anderen können Anschlüsse in Frank...