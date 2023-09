Das Amt Brieskow-Finkenheerd verfügt über ein neues Tanklöschfahrzeug. Das Besondere – es ist das erste im Land Brandenburg zugelassene Fahrzeug mit der Zusatzbeladung Vegetationsbrand. Diese Norm gibt es erst seit dem Oktober 2022.

Am 14. September wurde dieses Fahrzeug des Typs TLF 3000-V vor dem Feuerwehrgerätehaus in Ziltendorf in Anwesenheit des Landrates Frank Steffen, Amtsdirektor Dirk Wesuls und Kameraden aus den benachbarten Amts- und Ortswehren offiziell in den Dienst gestellt. Es befindet sich seit dem 7. Juli 2023 dort.

„Mit solch moderner Technik ist auch die Motivation unter uns Kameraden erheblich größer geworden“, erklärt der stellvertretende Fahrzeugverantwortliche Sebastian Menze.

Sechs Kameraden an diesem Fahrzeug bereits ausgebildet

Sechs Kameraden aus der 30 Personen zählenden aktiven Gruppe der Ziltendorfer Feuerwehr wurden bereits vor Ort am Fahrzeug ausgebildet, weitere Feuerwehrleute werden nachgezogen.

Landrat Frank Steffen lässt sich die Ausstattung des neuen TLF 3000-V mit Zusatzausstattung Vegetationsbrand erklären.

© Foto: Hagen Bernard

Obwohl es hin und wieder auch verregnete Sommer gibt, ist die Waldbrandgefahr auch in der Eisenhüttenstädter Region allgegenwärtig. Aus der Erfahrung bei großflächigen Waldbränden besonders in den Jahren 2019/20 wie in Wiesenau hat auch das Amt Brieskow-Finkenheerd seine Bedarfsplanung mehr auf Vegetationsbrände umgestellt.

Mehr geländegängige Fahrzeuge in ländlichen Gegenden

Also nicht unbedingt Autos mit einer Drehleiter wie eher in Städten, sondern geländegängige Fahrzeuge mit einem weitreichenden Wassertank, bei dem die Flüssigkeit unter hohem Druck auch aus größeren Entfernungen gespritzt werden kann. Dieser TLF 3000-V fasst 4020 Liter Löschwasser und 120 Liter Schaumbildner.

Dieses regulär mit einer Führungsperson und zwei Kameraden besetzte Tanklöschfahrzeug gehört zur kreislich gesteuerten HFS-Einheit. Der Landkreis Oder-Spree sorgt für eines von fünf Wassertransportsystemen (HFS, englisch Hytrans Fire System) im Land Brandenburg – je eines für die Bereiche der fünf Leitstellen im Land. Das von Oder-Spree deckt auch Frankfurt und Märkisch-Oderland ab.

Eigenanteil von 172.000 Euro

Bei einem Eigenanteil von 172.000 Euro hat der Kreis dieses Fahrzeug aus dem Strukturfonds Entwicklung ländlicher Gemeinden mit 240.000 Euro gefördert. „Ich weiß aus meinen dreizehneinhalb Jahren als Bürgermeister in Beeskow, wie wichtig es ist, gute Einsatzgeräte vor Ort zu haben“, bekräftigt Landrat Frank Steffen die Entscheidung des Landkreises, dieses Fahrzeug zu fördern.

Zu 100 Prozent gefördert vom Kreis wird der ebenfalls nunmehr in Ziltendorf untergestellte neue Kommando-Wagen des Kreises, der für die neue HFS-Einheit vorgesehen wird. Es ist ein Ford-Ranger, den Amtswehrführer Nico Schneider fahren wird. Der Ziltendorfer würde auch die neue HFS-Einheit des Landkreises anführen.

Einige Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen

Neben diesen beiden Elite-Fahrzeugen des Kreises steht in der Ziltendorfer Halle noch ein Löschgruppe-Fahrzeug LF 8/6, das so wie manch weiteres Fahrzeug im Amt allerdings mit Baujahr 1998 bereits in die Jahre gekommen ist.

„Ich freue mich, dass im Amt Brieskow-Finkenheerd auch so große Fahrzeuge sind. Wenn die Feuerwehr professionell arbeiten soll, dann benötigt sie auch professionelle Geräte“, sagt der Feuerwehrausschuss-Vorsitzende des Amtes Lars Wendland.

Die Anschaffung sei laut Lars Wendland auch im Rahmen des Gefahren-Abwehr-Bedarfsplanes zu sehen. Das Amt benötige zuverlässige Technik. In dieser Hinsicht ist ein Austausch alter Fahrzeuge unumgänglich. Außerdem ist diese Neuanschaffung auch im Zusammenhang für überregionale Einsätze zu sehen.

Für Waldbrände geländegängige Fahrzeuge notwendig

Bislang hatte es im Amt Brieskow-Finkenheerd nur zwei Löschfahrzeuge gegeben, davon ist jedoch nur eines geländegängig. Das war ein 26 Jahre alter Unimog, an dessen Stelle das neue Fahrzeug angeschafft wurde. Dazu verfügt das Amt über ein weiteres Tanklöschfahrzeug, dass im Jahr 2011 erworben wurde. Es ist nur geländefähig, also für Waldwege weniger geeignet. Diese beiden Fahrzeuge stehen in Brieskow-Finkenheerd. Diese beide Tanklöschfahrzeuge waren 2020 unter Führung des Kreises beim Brand in der Lieberoser Heide eingesetzt worden.