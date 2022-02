Der Feuerschein war schon von weitem zu sehen, auch der Brandgeruch war deutlich zu vernehmen: Am Dienstagabend (15. Februar) war die Eisenhüttenstädter Feuerwehr zu einem Brandort gerufen worden, den zu erreichen gar nicht so einfach war. Denn in einer Gartensparte in den Diehloer Bergen stand ei...