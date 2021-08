Frankfurt (Oder), Oder-Spree, Oberhavel – Musiktalente aus diesen Regionen Brandenburgs haben am Abend des 13. August ihren großen Auftritt. Freitag, der 13., soll ihr Glückstags werden. Da werden sie live unter freiem Himmel ihre Songs präsentieren – hoffentlich vor einer gut gefüllten Freilichtbühnen-Kulisse in Eisenhüttenstadt – im Rahmen der Jubiläumswoche (Werk und Stadt: 70 Jahre +1“. Am Freitag, dem 13., wird nämlich zum zw...