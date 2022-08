Bis zu 100 Tonnen Fischleichen auf gut 500 Kilometer Flusslauf werden erwartet. Die Umweltkatastrophe ist in vollem Gang. Und noch immer wird nach den Giftstoffen gesucht, die von Polen aus durch die Oder gerauscht sind. So lange wie unklar ist, um was es sich handelt, müssen Angler und Tierhalter ...