In den vergangenen Tage sind Oder-Spree-Kanal in Eisenhüttenstadt und in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd tote Fische eingesammelt worden. Die Verwesung der seit 9. August am Ufer liegenden Tiere hat bereits eingesetzt, vorangetrieben durch die sengende Hitze. Es stinkt bestialisch, auch dort, wo ...