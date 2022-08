Im Oder-Spree-Kanal wird wahrscheinlich ab dem 30. August wieder geschleust. Das sagt Pressesprecher Björn Röske vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel auf Anfrage am Montag, nachdem es an den beiden Tagen zuvor kräftig geregnet hatte. „Teilweise sind ja am Wochenende 150 Millilite...