Fahndung aus der Luft: Die Bundespolizei sucht am 3. Oktober 2023 auch mithilfe eines Hubschraubers in der Region Neuzelle nach illegal eingereisten Personen. Wie viele wurden aufgegriffen und wie hat sich die Zahl unerlaubter Grenzübertritte in den vergangenen Wochen entwickelt? (Archivbild) © Foto: Gerrit Freitag