Die Gartensaison ist so gut wie vorbei. Beim Verein der Gartenfreunde Eisenhüttenstadt wird Bilanz gezogen. Schließlich steht am 20. November ab 14 Uhr im Fürstenberger Gesellschaftshaus Schleicher die Wahlversammlung an.

Voraussichtlich wird der bisherige Stellvertreter Siegfried Aust den Vorsit...