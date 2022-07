Mit Schlauch-, Mehrzweck und einem Schnelleinsatzboot haben Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte am Sonntag (03.07.) nach einem vermissten Mann am und im Großen Müllroser See gesucht. Am Montag (04.07.) setzte die verantwortliche Polizei die Suche mit Funkstreifenwagen und Trailerboot fort.