Die Suche nach dem vermissten Schwimmer im Großen Müllroser See hat am Sonnabend (9. Juli) zu einem Ergebnis geführt. Eine Bürgerin fand den 71-jährigen Frankfurter, der sich am 3. Juli vom Steg eines Privatgrundstücks, das sich etwa 300 Meter entfernt vom Freibad am Ostufer in Richtung Stadtz...