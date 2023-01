Vor sechs Jahren: Diana Schneider und Peter Schneider von der Fischerei Schneider in Brieskow-Finkenheerd bieten im Januar 2017 Fischbuletten, Fischliks und andere Spezialitäten auf der Grünen Woche an. 2023 verzichtet der Familienbetrieb erstmals auf den Messeauftritt, genauso wie weitere Unternehmen aus der Oderregion. Warum ist das so? (Archivfoto) © Foto: Frank Groneberg