Wie sieht es mit dem Angebot von Brathähnchen in der Region Eisenhüttenstadt aus? Der Appetit darauf scheint abzunehmen. Das einstige Hähncheneck an der Ecke Puschkinstraße/Lindenallee ist seit einigen Jahren geschlossen.

Dafür bietet in der Kaufland-Halle Aksüt Baries in seinem Imbiss Döner-Land Brathähnchen an. Doch die Interessenten müssen sich beeilen, oft ist der Grill bereits um 13 Uhr leer.

„Ich stecke pro Tag maximal fünf Hähnchen auf, mehr lohnt sich nicht“, erklärt der Betreiber. Die Krux für ihn ist der Preis. Vier Euro nimmt er für ein halbes, acht Euro für ein ganzes Hähnchen.

Keine Viertelhähnchen

Wer nur das Hähnchen möchte, dem legt er in die Beutel noch eine Serviette und zwei Erfrischungstücher für Mund und Hand. 50 Cent kostet ein Fladenbrot extra, drei Euro wären es bei Pommes dazu. Wer sein Hähnchen gleich bei ihm verzehrt, der kann ohne Aufpreis noch zwischen verschiedenen Soßen wählen. Zwischen 1100 und 1300 Gramm wiegen die aus Berlin angelieferten Hähnchen, eine Stunde werden sie gegrillt.

Aksüt Baries verkauft in seinem Imbiss Döner-Land in Eisenhüttenstadt noch Hähnchen auf Sparflamme.

© Foto: Hagen Bernard

„Wenn mich die Hähnchen 50 Euro kosten, verdiene ich daran vielleicht zehn Euro. Eigentlich lohnt es sich nicht.“ Daher beschränke er sich auf maximal fünf Hähnchen pro Tag, oft sind es weniger, manchmal sogar gar keiner. „Ich mache das nur noch für einige Kunden. Eigentlich müsste ich die Preise erhöhen. Doch als ich im letzten Jahr um 50 Cent erhöhte, sind viele nicht mehr gekommen.“ Mit Hähnchenteilen wie Schenkel oder auch Viertelhähnchen will er sich erst gar nicht befassen.

Allerdings hat Aksüt Baries schon seit einigen Wochen keine Konkurrenz. Jahrelang bot Hähnchen-König vor Kaufland sein Geflügel neben Grillhaxen und Bratwürsten an. Doch dem in Lübbenau ansässigen Unternehmen sind gerade die Mitarbeiter ausgegangen.

Durch das Grillen Hähnchen 200 Gramm leichter

Das verrät Jürgen Neumann, der für dieses Unternehmen montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr im Wechsel mit weiteren Kollegen in Eisenhüttenstadt den Stand bei Marktkauf betreut. Für 5,10 Euro gibt es das halbe Hähnchen, den Ganzen für das Doppelte.

Imbiss-Verkäufer von Hähnchen-König am Grill neben Marktkauf in Eisenhüttenstadt. Dieses Unternehmen bietet dort Hähnchen von Montrag bis Freitag an.

© Foto: Hagen Bernard

„Ich bin froh, dass jetzt nicht noch weiter erhöht wurde, das letzte Mal war es im September. Doch alles wird bald um zehn Cent teurer“, befürchtet er. 1300 Gramm wiegt das angelieferte Hähnchen, nach dem Grillen etwa 200 Gramm weniger.

Am meisten nachgefragt seien jedoch Hähnchenschenkel, die er für 2,80 Euro anbietet. Auch bei ihm könnte am Stand gegessen werden, doch nur wenige nutzen diese Möglichkeit. Für den sofortigen Verzehr gibt es einen Pappteller und Servietten. Verkauft wird von 10 bis 19 Uhr.

Hähnchen-König hat derzeit auch Stände in Frankfurt, Lübbenau, Lübben, Spremberg, Senftenberg, Lauchhammer, Kolkwitz und in Calau. Wie dem Facebook-Auftritt des Unternehmens zu entnehmen ist, werden dringend Fahrer für einen Hähnchenstand gesucht.

Ein Broiler Gold für zehn Euro

Auch außerhalb von Eisenhüttenstadt wird man auf der Suche nach einem Grillhähnchen fündig. So bietet sie Mesut Durmaz seit acht Jahren im Antep-Grillhaus in Brieskow-Finkenheerd am Platz der Freiheit an. Geöffnet dort ist montags bis freitags von 9.30 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 19 Uhr.

Der Grill Antep in Brieskow-Finkenheerd bietet Hähnchen an. Er hat montags bis freitags von 9.30 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

© Foto: Hagen Bernard

Seine als „Broiler Gold“ bezeichneten Produkte sind für fünf beziehungsweise zehn Euro erhältlich, im Preis einbegriffen ist dabei geröstetes Fladenbrot. Beim Verzehr im Grillhaus gibt es auch Soßen ohne Aufpreis dazu. Für Pommes dazu sind drei Euro fällig, eine Chicken-Pfanne mit Pommes und Salat kostet acht Euro. In der Regel sind die Hähnchen recht lange vorrätig.

Ebenfalls noch Grillhähnchen gibt es im Müllroser Imbiss King Kebap an der Frankfurter Chaussee neben Norma.

Wie Inhaber Recep Güler erklärt, bringen seine Hähnchen vor dem Grillen 1300 Gramm auf die Waage. Eine Stunde lässt er sie im Grill. Vieles gehe außer Haus, so etwa zehn Hähnchen werden täglich verkauft.

Inhaber Recep Güler vor seinem Hähnchen-Grill in Müllrose.

© Foto: Hagen Bernard

Ein ganzes Hähnchen kostet bei ihm zehn Euro, das halbe fünf Euro. Für ein halbes Hähnchen mit Pommes verlangt er 8,50 Euro, für einen weiteren Euro gibt es noch Salat. Angeboten werden sie von 10 bis 20 Uhr, manchmal sind sie auch ausverkauft. Bei diesen Preisen soll es erst einmal bleiben.