Jahrzehntelang wurden in der Lindenallee 24 in Eisenhüttenstadt Möbel verkauft. Im vergangenen Jahr 2020 kam dann vorerst das Ende. Die Wohnwelt GmbH gab ihren Standort in Eisenhüttenstadt auf und hat die markante Immobilie verkauft. Seit über einem Jahr steht sie nun leer. Am Sonntag nun war si...