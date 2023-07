Für viele Eisenhüttenstädter war es das erste Haus am Platz: Schöne Stunden wurden in den Räumen des Hotel Lunik in Eisenhüttenstadt verbracht. Doch seit vielen Jahren steht das Objekt leer. Was ist von dem einstigen Glanz übrige geblieben? Die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi), der das H...