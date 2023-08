Hunderte haben an zwei Augustwochenenden die Gelegenheit genutzt, das ehemalige Hotel Lunik in Eisenhüttenstadt anzuschauen. Vor allem bei denjenigen, die das einst erste Haus noch in Betrieb kannten, kamen schöne Erinnerungen. Derweil gibt es schon viele Ideen, wie das markante Gebäude genutzt w...