Es ist ein ungewohnter Blick: Gleich neben dem Evangelischen Gemeindezentrum an der Robert-Koch-Straße in Eisenhüttenstadt wachsen Eigenheime in die Höhe. Drei nigelnagelneue Einfamilienhäuser stehen bereits – zwei Dächer sind schon gedeckt, das dritte folgt bald. Drei weitere Häuser auf der...