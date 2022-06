Auf den Betrieb der Unternehmen hatte es kaum Einfluss, auch wenn die IG Metall am Donnerstag (2. Juni) mitteilte. „Alle Räder standen still.“ Aber mit dem Warnstreik, an dem sich hunderte von Mitarbeitern von sechs Unternehmen in Eisenhüttenstadt beteiligt haben, wurde signalisiert: Die Arbei...