Das Inselbad Eisenhüttenstadt ist für viele Familien, Vereine und auch Senioren ein kleines Paradies – aus gesundheitlichen und trainingstechnischen Gründen, aber auch wegen des Spaßfaktors. Nun waren Schwimmhalle und Sauna auf der Insel für drei Wochen geschlossen. Zwei Wochen für alle und eine weitere Woche für die breite Öffentlichkeit. Vereine und Schulen durften das Bad in den vergangenen Tagen bereits nutzen.

Zudem gab es Anfang September ein Schwimmcamp für eine Schule aus dem Oderbruch. Aus diesem Grund war das derzeit knappe Personal dort gebunden.

Nun sind die geplanten Reparatur- und Modernisierungsarbeiten bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen. Schwimmcamps stehen gerade nicht an, der normale Betrieb kann wieder losgehen, und zwar am 12. September 2023.

Das ist neu, das bleibt beim Alten

Allerdings müssen sich die Besucher an ein paar Neuerungen gewöhnen – aufgrund des Personalmangels.

Hier kommt ein Überblick:

1. Ab sofort bleiben Schwimmbad und Sauna für die Öffentlichkeit montags geschlossen. Vereine und Schulen können das Bad weiterhin nutzen.

2. Die Schwimmhalle ist sonnabends und sonntags nur noch bis 19 Uhr, nicht mehr bis 21 Uhr geöffnet. Ansonsten bleiben die Öffnungszeiten gleich.

3. Die Sauna öffnet ab sofort montags bis freitags erst um 14 Uhr. Am Wochenende können Besucher bereits ab 10 Uhr, aber auch nur noch bis 19 Uhr schwitzen.

Maskottchen war dieser Tage im Inselbad Eisenhüttenstadt schon wieder im Einsatz – beim Schwimmcamp einer Schule aus MOL.

© Foto: Laura Lieske/EFE

Und noch was Schönes: Im Foyer gibt es weiterhin die Hugo-Seepferdchen als Plüschtier und auch spezielle Inselbad-Tassen. Für echte Fans sicherlich ein Muss

Gut zu wissen ist auch: Der Freibad-Bereich, also das Edelstahlbecken, wird am 12. September nicht mehr eröffnet. „Die Nächte sind bereits zu kalt. Da müssten wir das Wasser zu sehr heizen“, erklärt Ute Schandert von der Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs (EFE) GmbH.

Das wurde in den vergangenen Wochen getan

Und was wurde in den vergangenen Wochen im Inselbad repariert und modernisiert?

Ute Schandert von der EFE listet auf: Im Sanitätsraum im Schwimmbad – zu DDR-Zeiten saßen dort die Schwimmmeister drin, nun werden dort Besucher bei Bedarf medizinisch versorgt – wird der Boden neu gefliest. Diese Arbeiten laufen noch.

„Die Lüftung wurde gewartet und repariert“, informiert sie. „Die Duschpaneele werden aus Altersgründen ausgetauscht.“ Allerdings Stück für Stück, es gebe Lieferprobleme. „Wir warten auf die nächsten.“

Im Schwimmbad selbst wurden Ute Schandert zufolge hier und dort kleinere Fliesenschäden behoben. Außerdem hätten die Mitarbeiter eine große Grundreinigung durchgeführt. Zudem gab es kleinere Reparaturarbeiten im Sanitärbereich.

Inselbad vor der Wiedereröffnung: Eine Grundreinigung wurde vorgenommen.

© Foto: Laura Lieske/EFE

Und, was die Besucher sicherlich am ehesten mitbekommen werden: Im Foyer gibt es einen neuen Fußbodenbelag. Der jüngst bei großen Sanierungsarbeiten gelegte, geriffelte Fußboden hatte mehrere Schwächen. Also wurde er ausgetauscht.

Ab 12. September 2023 können die Besucher all das begutachten.