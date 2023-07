Sommerzeit ist Badezeit: Viele kühlen sich in Freibädern ab, doch dort kommt es in Großstädten oft zu Problemen. Das Inselbad in Eisenhüttenstadt hat ebenfalls einen Freibad-Bereich. Welche Schwierigkeiten gibt es dort? (Symbolfoto) © Foto: Christoph Soeder/dpa