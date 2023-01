Die Papierfabrik im Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal, die vor mehr als zehn Jahren in Betrieb ging, war die letzte große Investition in Eisenhüttenstadt. Wie sieht es mit Neuansiedlungen aus? Oder machen Unternehmen einen Bogen um die Stahlstadt? © Foto: Bernd Geller