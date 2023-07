Im Jugendklub „Cubi“ in Müllrose ist es in dieser Woche still. Bis vor gut einem Jahr, bis vor dem Betreiberwechsel zum 1. Juli 2022 war das nichts Ungewöhnliches: Die Kinder und Jugendlichen hatten keine Lust auf den Klub, verbrachten ihre Freizeit lieber anderweitig. Das hat sich in den ...