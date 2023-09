Wenn der Tanzsportverein „Schlaubegetümmel“ in Müllrose am Sonnabend (9. September) mit einer „großen Sause“ seinen 20. Geburtstag feiert, dann wird auch eine gehörige Portion Wehmut und Traurigkeit dabei sein. Denn: Mehrere der Tanzgruppen des Vereins werden deutlich kleiner sein als bei den letzten Proben vor den Sommerferien.

„Zum Schuljahresbeginn haben uns mehrere Kinder und Jugendliche verlassen“, sagt Antje Kloß, Gründerin und Leiterin des Vereins. Und die Enttäuschung ist ihr deutlich anzuhören, denn: „So kurz vor unserem Jubiläum ist das für uns alles andere als einfach. Die Tänze für das Jubiläumsfest haben wir ja schon vor den Ferien einstudiert und eigentlich haben sich auch alle auf das Fest gefreut.“

Vor allem Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren haben dem „Schlaubegetümmel“ jetzt den Rücken gekehrt. Über die Gründe will Antje Kloß gar nicht spekulieren. „Selbst in der Corona-Pandemie gab es bei uns keinen so tiefen Einschnitt.“ Vielleicht spielt das Ende der Grundschulzeit da eine Rolle, vielleicht ist es die Pubertät.