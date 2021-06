Am 29. Juni, 18 Uhr, tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale in London gegen England an. Zeitgleich sollte in Müllrose die Neuauflage der am 22. Juni abgebrochenen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) beginnen. Den Termin 29. Juni hatte der SVV-Vorsitzende und...