„Das zeigt doch, dass in Hütte was geht.“ Architekt Martin Maleschka ist noch immer – die Jugend würde wohl sagen – geflasht nach dem, was er da am Wochenende mitten im Flächendenkmal erleben durfte. Eisenhüttenstädter, Cottbuser, Berliner, Frankfurter – sie kamen von überall her, um...