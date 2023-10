Die Geriatrie ist einst das Aushängeschild des Städtischen Krankenhauses Eisenhüttenstadt gewesen. Zuletzt war die Klinik in Turbulenzen geraten – durch Corona, die Diskussion um die Tageskliniken und durch die Personalsituation. Nicht einmal zwei Jahre hat es den letzten Chefarzt auf dem Posten gehalten.

Nun hat die Klinik für Geriatrie im Krankenhaus Eisenhüttenstadt hat ab 1. Oktober 2023 eine neue Leitung. Neue Chefärztin ist damit ab sofort Dr. Anastasia Karali, teilte die Geschäftsführung des kommunalen Hauses am Freitag mit. Der bisherige Chefarzt, Dr. univ. Salvatore Solinas, habe auf eigenem Wunsch seine Tätigkeit zum 30. September beendet.

Dass Chefarzt gekündigt hat, war bekannt

Bereits vor einigen war durchgesickert, dass Dr. univ. Solinas, der seinen Job 2022 aufgenommen hatte , das Krankenhaus verlassen wird. Mitte August teilte der Geschäftsführer auf eine Anfrage hin nur mit: „Die Nachfolge ist geregelt.“

Man freue sich, die Leitungsposition nahtlos weiter besetzen zu können, heißt es aus der Chefetage des Krankenhauses. Und Thomas Lips, der Geschäftsführer, erklärt: „Aufgrund der heutigen Altersstruktur ist eine moderne, ganzheitliche geriatrische Versorgung unverzichtbar. Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Dr. Anastasia Karali als erfahrene Altersmedizinerin für unsere Klinik gewinnen konnten.“

Die Medizinerin ist zuletzt Leitende Oberärztin in einem Haus der Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH mit Hauptsitz in Potsdam gewesen. Ihr Medizinstudium absolvierte die neue Chefärztin laut Krankenhaus Eisenhüttenstadt in Griechenland.

Erstes Statement der neuen Chefin

Die „Fachärztin für Innere Medizin/Zusatzbezeichnung (ZB) Geriatrie“ lebe seit 2008 in Deutschland und habe an Kliniken in Brandenburg und Berlin gearbeitet. „Anastasia Karali verfügt über umfassende Kenntnisse und langjährige Erfahrungen im gesamten Fachbereich der Inneren Medizin und Geriatrie sowie in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen, niedergelassenen Kollegen und Einrichtungen in der Altenhilfe.“

In der Pressemitteilung wird die neue Chefärztin wie folgt zitiert: „Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, den Menschen auch im Alter ein möglichst selbstständiges Leben mit hoher Lebensqualität und Teilhabe zu ermöglichen.“