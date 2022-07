Die Corona-Infektionen nehmen weiter zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Oder-Spree hat am 5. Juli bei 468,6 gelegen. In Frankfurt (Oder) wurde sie mit 640,2 angegeben, in Spree-Neiße mit 316,8. Brandenburgweit werden 351 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon ...