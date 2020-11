Ein dreister Räuber hat in der vergangenen Woche in einem Hochhaus in der Lindenallee eine 84 Jahre alte Frau überfallen und versucht, ihr die Handtasche zu stehlen. Der versuchte Raub ereignete sich am 12. November zur Mittagszeit, wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag (15. November) mitteilt...