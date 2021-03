Sie hätte am 3. November 2020 erstmals besucht werden können sollen – die aktuelle Sonderausstellung im Dokumentationszentrum „Alltagskultur der DDR“ in Eisenhüttenstadt.

Hätte, denn: Einen Tag zuvor hatten die Museen im Land Brandenburg wieder schließen müssen. Wegen steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie.

Mit Kaugummiblase: In Berlin hat Roger Melis 1974 diese Jugendlichen, die vor einem Jugendclub auf den Einlass zur Disco warten, festgehalten.

Vier Monate und 13 Tage später können interessierte Menschen die Fotoausstellung, um die es sich bei der Sonderausstellung handelt, nun endlich vor Ort in Augenschein nehmen. Eine sehr sehenswerte Ausstellung. Eine Ausstellung mit Fotos, die interessante Einblicke geben in ganz unterschiedliche Bereiche des Alltags in der DDR. Eines Alltags, wie der Fotograf Roger Melis, der die Bilder gemacht hat, ihn erlebte. „Meine Bilder sind – ich muss es betonen – keine Dokumentation des Lebens in der DDR“, hat er vor einigen Jahren erklärt, „sondern zeigen, wie ich dieses Land und die hier lebenden Menschen gesehen habe.“

Auch Manfred Krug und Nina Hagen sind zu sehen

Die hier lebenden Menschen – das sind in der Auswahl für die Ausstellung, die ab dem 16. März besucht werden kann, Leute aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft. Werftarbeiter und Handwerker sind genauso dabei wie bekannte Schauspieler und Politiker, Kinder und Jugendliche und Generaldirektoren.

Mittagspause: Erich Markowitsch, Generaldirektor im Eisenhüttenkombinat Ost (EKO), plaudert in der Betriebskantine mit den Küchenfrauen. Roger Melis hat dieses Bild 1974 für eine Porträtserie der Zeitschrift „Wochenpost“ gemacht.

Wobei der Plural im letztgenannten Beispiel falsch ist, denn zu sehen ist in Eisenhüttenstadt genau ein Generaldirektor, nämlich der des örtlichen Eisenhüttenkombinates Ost (EKO). 1974 hatte Roger Melis den damaligen EKO-Chef Erich Markowitsch für eine Porträtserie der Zeitschrift „Wochenpost“ fotografiert – im Büro, im Gespräch mit Arbeitern, an der Essenausgabe der Betriebskantine. Sechs der damals entstandenen Fotos sind im Dok-Zentrum zu sehen. Und dazu sieben Bilder der im EKO-Erzlager arbeitenden Brigade „Nguyen Van Troi“, für eine Reportage ebenfalls 1974 entstanden.

Einfühlsame und eindringliche Bilder

„In einem stillen Land. Fotografien aus drei Jahrzehnten DDR“, ist die Ausstellung mit Bildern, die zwischen 1969 und 1989 entstanden, überschrieben. Aus einem stillen Land, weil Roger Melis (1940-2006) die DDR selbst so empfunden hat. „Das private Leben konnte laut und lustig sein, das öffentliche Leben lag unter einer Dunstglocke“, hat er gesagt. Seine Porträts, Momentaufnahmen und Reportagefotografien sind einfühlsam und eindringlich, laden zum längeren, stillen Betrachten ein.

Rettungsübung auf dem Land: Bei einer Übung hat Roger Melis 1979 diese Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in der Uckermark fotografiert.

Eine interessante, wirklich sehenswerte Sonderausstellung, die geplant bis zum 25. April besucht werden kann.

Info Dok-Zentrum DDR-Alltagskultur, Eisenhüttenstadt, Erich-Weinert-Allee 3, Öffnungszeiten ab 16. März: Di-So, 11-17 Uhr, nur nach Voranmeldung unter Tel. 03364 417355 oder per E-Mail unter info@alltagskultur-ddr.de.

