Bishops Green – dieser Name ist in der Street-Punk-Szene ein echter Hit. Die kanadische Band ist aktuell auf ihrer Europa-Tournee. Und zwischen ihren Gigs in Frankreich, der Schweiz und Deutschland machen sie ziemlich spontan einen Zwischenstopp in Brandenburg, und zwar in Eisenhüttenstadt. Im Club Steelbruch werden sie am Abend des 17. Mai ein Konzert geben. Der Termin ist erst seit wenigen Tagen fix. Und Thomas Zimmermann von Steelbruch ist wenige Stunden zuvor zwar professionell gefasst und ganz fokussiert auf die letzten Vorbereitungen, aber im Inneren schreit die Freude auf das Konzert geradezu.

Netzwerk in der alternativen Szene

Dass das Konzert zustande gekommen ist, ist dem Netzwerk zu verdanken, das Zimmermann und seine Frau Maria sich mit ihrem Plattenlabel Steeltown Records aufgebaut haben. Da sei man viel unterwegs, lerne viele Bands kennen und die wiederum lernen den Club Steelbruch in Eisenhüttenstadt zu schätzen.

Seit Jahren treten in dem Club des gleichnamigen Vereins an der Werkstraße national und international erfolgreiche Bands der alternativen Szene auf. Viele kommen immer wieder, sie schätzen die Atmosphäre und sie schätzen vor allem Thomas Zimmermann und dessen Team. „Wenn man aktiv ist, dann klappt so etwas auch“, sagt der Macher vom Steelbruch mit Blick auf die kanadischen Street-Punk-Größen. Die anderen Konzerte in Europa seien so gut wie ausverkauft. Wer also Lust hat, der sollte die Chance nutzen und nach Eisenhüttenstadt kommen.

Biertoifel aus Senftenberg dabei

Aber nicht nur Bishops Green, sondern auch zwei weitere Bands werden dort mitten in der Woche für Stimmung sorgen: Plizzken und Biertoifel. Mit Biertoifel aus Senftenberg ist somit auch eine Brandenburger Punkgröße im Steelbruch dabei. „Das haben wir inzwischen gelernt, dass man immer auch eine Band aus der Region dabei haben sollte.“

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Ab 17 Uhr öffnen sich die Türen im Steelbruch, gegen 19 Uhr wird die erste Band auf der Bühne stehen. „Für einen Imbiss ist auf jeden Fall gesorgt“, versichert Thomas Zimmermann. Man habe einen extra Caterer aus Wiesenau, der sowohl die Besucher als auch die Band versorgen wird.

So ein Konzert kurzfristig auf die Beine zu stellen, das hat das Steelbruch mittlerweile gelernt. Technik, Ton – all das liegt in bewährten und erfahrenen Händen, ehrenamtlich wohlgemerkt. Und Zimmermann selbst besorgt den Musikern auf Wunsch auch Betten für die Nacht. In diesem Falle hat es in einem Hotel in Eisenhüttenstadt geklappt.

Festival und Brückenbauer

Club Szene Überleben Der Untergang drohte – wer Steelbruch in Eisenhüttenstadt vorerst gerettet hat Eisenhüttenstadt „Solche Konzerte sind wie ein Ritterschlag und sorgen für Motivation im Team“, weiß der Steelbruch-Mitbegründer. Natürlich hat die Corona-Pandemie auch im Steelbruch für eine lange Zwangspause gesorgt. „Wenn wir nicht so eine tolle Community und Leute wie Christiane Barcikowski hätten, dann wären wir wahrscheinlich weg vom Fenster“, betont Zimmermann. Aber man habe die Corona-Pause auch genutzt, um auf einer anderen Baustelle aufzuräumen. Wichtige und für die weitere Club-Genehmigung unerlässliche Umbauarbeiten, die nur aufgrund von Fördermitteln möglich gewesen waren, wurden durchgeführt, sodass der Steelbruch sicherer in die Zukunft blicken kann.

Und dass man in die Zukunft blickt, zeigt sich auch daran, dass der Verein sich beim Zukunftszentrum Frankfurt (Oder) als Brückenbauer einbringen wird. Gespräche dazu hat es schon gegeben.

Was sind weitere musikalische Steelbruch-Highlights im Jahr? Vom 4. bis 7. August steht das Subculture Holiday Festival auf dem Programm, am 30. August sind die Moscow Death Brigade und Blutgruppe 1220 zu erleben.