Matthias Reim ist eine Schlagerikone. Schon bald beginnt seine neue Tour unter dem Motto: „30 Jahre Erfolgsgeschichte und kein bisschen leise“. Bei so vielen Jahren im Musikgeschäft wird es mal wieder Zeit, dass der 65-Jährige seine Fans in Eisenhüttenstadt besucht. Am 4. August ist es endlich so weit. MOZ.de hat vorher exklusiv mit ihm gesprochen.

Der Schlager-Star freue sich auf das Konzert auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt. Denn er weiß: „Die Leute dort können feiern“. Für seine Fans habe er sogar einige Überraschungen geplant, verrät der 65-Jährige. Er möchte gerne sein Publikum mitreißen. Was die Besucher erwartet, lässt er schon einmal blicken: Es soll laut werden. „Die Bühnenshow und Bühnentechnik wird klasse“. Natürlich darf sein bewährter Klassiker „Verdammt, ich lieb dich“ bei seinem Auftritt in Eisenhüttenstadt nicht fehlen.

Matthias Reim liebt Motorräder

Zu Hause, das ist am Bodensee, darf es auch mal ein wenig ruhiger zugehen. „Privat schalte ich die Musik gerne mal aus“, verrät der Star. Er genieße seine Freizeit gerne auf seinem Motorrad oder in seiner Garage. Außerdem schätze Matthias Reim die Zeit mit Freunden und Familie. Dabei darf eine Tasse Kaffee nicht fehlen.

Die Zeiten waren für den heute 65-Jährigen jedoch nicht immer so rosig. Der vermeintliche Erfolg kann trügen. Der Schlager-Star hat schon viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Dazu zählt neben vieler Trennungen, seine Privatinsolvenz, in welcher Matthias Reim vor 17 Jahren hineingerutscht ist. Der Schlager-Star hat jedoch nie aufgegeben, an sich geglaubt und sich der Situation gestellt.

Sohn und Tochter singen ebenfalls

Mit Erfolg, denn Matthias Reim steht wieder mit beiden Beinen voll im Leben. Mit Sohn Julian, aus seiner zweiten Ehe hat er noch vor Start des ersten Auftritts seiner neuen Tour ein paar Tage am Comer See in Italien verbracht, um Kraft für die anstehenden Live-Acts zu sammeln. Julian Reim ist nämlich mit auf Tour und wird beim Auftritt in Eisenhüttenstadt mit dabei sein. Sogar ein Solo-Auftritt ist im Bühnenprogramm erhalten. Julian Reim war übrigens schon im vergangenen Jahr Gast auf der Freilichtbühne. Die beiden haben letztes Jahr das gemeinsame Lied „Vater und Sohn" veröffentlicht, welches sie bereits gemeinsam auf diversen Bühnen performt haben.

Auch Tochter Marie ist in Papas Fußstapfen getreten und als Schlager-Sängerin erfolgreich. Sie ist die gemeinsame Tochter von Reim und Michelle, mit der er von 1999 bis 2001 zusammen war. Marie Reim hat in der vergangenen Zeit viele eigene Lieder herausgebracht. Ab und zu komme sie sogar auch mit zu Matthias Reims Auftritten.

Die Bindung zu seinen Kindern ist dem Schlager-Star wichtig. Er verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihnen. „Es ist schön, ein enges Verhältnis zu seinen Kindern zu haben“, sagt er. Erst im letzten Jahr kam Matthias Reims Tochter Zoe zur Welt. Für den Schlager-Star ist es das siebte Kind, für seine Frau, Christin Stark, die ebenfalls Schlager-Sängerin ist, das erste. Das Paar ist seit 2020 liiert.

Ein neues Live-Album ist bereits in Planung

Damit die Ikone mit seinen Kindern auch künftig öfter auf der Bühne stehen kann, hat Matthias Reim bereits Pläne für das nächste Jahr. „Im Frühjahr nächsten Jahres gibt es ein Live-Album mit vielen Höhepunkten. Es ist eine tolle Erinnerung“, berichtet Matthias Reim. Ob er dann noch mal nach Eisenhüttenstadt kommt, ist bislang nicht bekannt.

Mit der Region Oder-Spree und Ostbrandenburg ist der Schläger-Sänger bereits vertraut. Zuletzt hat der 65-Jährige am Müllroser See 2018 die Bühne gerockt, im Juli letzten Jahres war er im Eberswalder Familiengarten zu Gast. Nach Oranienburg reiste der Star am 20. Juli. In Eisenhüttenstadt freue er sich auf eine tolle Atmosphäre. „Ich hoffe auf einen wunderbaren Sommerabend und ein kühles Bier hinter der Bühne“, verrät Matthias Reim. Tickets für seinen Auftritt in Eisenhüttenstadt sind noch erhältlich. Auf eventim.de gibt es Karten gegen einen Preis von 61,50 Euro.