Rock, Pop, sanfte Klänge – dass die jungen Musiker aus verschiedenen Teilen Brandenburgs eine gute Show abliefern können, haben sie bereits im Halbfinale in Eisenhüttenstadt gezeigt. Nun stehen sie im Finale, welches am 15. Juli in Beeskow ausgetragen wird. Auf ihren Auftritt mussten die Finalisten ganze zehn Monate warten – doch das hat jetzt endlich ein Ende.

Luise Neubig, 17 Jahre aus Werder an der Havel, ist eine von ihnen und verrät, dass bei ihr die Aufregung so langsam steigt. Doch sie gehe selbstbewusst an die Sache heran. Die Zeit bis zum Finale hat die 17-Jährige aber nicht nur zum Üben und Proben genutzt. Luise Neubig ist nämlich auch Abiturientin. Die Musik nehme für sie trotz Schule einen großen Platz im Leben ein.

Luise Neubig spielt mehrere Instrumente

Das soll auch in Zukunft so bleiben, denn die 17-Jährige besucht eine Musikschule, an welcher sie eine studienvorbereitende Ausbildung absolviert. „Dort nehme ich Klavier- und Gesangsunterricht“, sagt die Abiturientin. Nebenher spielt das junge Talent noch Gitarre und Mundharmonika. Luise schreibt und komponiert ihre Lieder sogar selbst. „Ich habe schon viele Songs geschrieben, bestimmt im dreistelligen Bereich“, erklärt sie. Ob sie eins ihrer Lieder am Final-Abend vorträgt, bleibt jedoch ein Geheimnis.

Luise Neubig bei ihrem Auftritt im Halbfinale in Eisenhüttenstadt.

© Foto: Manuel Wozniak

Ihre Musik geht in die Pop-Rock-Richtung. Sie liebt es, wenn sich verschiedene Genres überschneiden. Dass sie ihr Talent beim „Axel“ unter Beweis stellen kann, freue sie am meisten. Einen Austausch mit anderen Musikern und das Zwischenprogramm des Wettbewerbs schätze sie aber auch. „Das Zwischenprogramm ist immer cool gemacht“, sagt sie.

Die Band Yestoday ist auch beim Finale dabei

Ebenso gespannt auf den Abend ist die Band Yestoday, die den kürzesten Anreiseweg zum Wettbewerb haben. Die Musikgruppe mit Frontsängerin Klara kommt direkt aus Beeskow. Die fünf Bandmitglieder haben sich größtenteils in der Schule kennengelernt und vermischen Pop, Rock, Punk und Alternative miteinander. Ein klares Musikgenre verfolgen sie demnach nicht.

Das ist aber gar nicht schlimm, denn die Band hat das Publikum im letzten Jahr beim Halbfinale ordentlich mitgerissen. Auch die Jugendlichen haben eigene Lieder geschrieben, die aber noch nicht veröffentlicht wurden. Die Band besteht aus: Marvin (Piano), Nelson (Gitarre), Jannik (Schlagzeug), Oliver (Bass) und Klara (Gesang). Auf ihren Auftritt freuen sich die fünf schon sehr. „Uns bedeutet der Wettbewerb sehr viel, da er die Möglichkeit bietet, in dem harten Musikbusiness etwas Fuß zu fassen und mehr Auftritte zu bekommen“, sagt der Schlagzeuger der Band Yestoday.

Lina-Marie hat schon Lieder veröffentlicht

Eine weitere Finalistin ist die 16-jährige Lina-Marie aus Fredersdorf-Vogelsang. Sie spielt schon seit ihrem achten Lebensjahr in einer Band namens „Squad Circle“. Darüber hinaus schreibt, komponiert und singt die 16-Jährige ihre Lieder selbst, die sie sogar schon auf diversen Streaming-Plattformen veröffentlicht hat.

Lina Marie mit ihrer Mischung aus Indie-Pop und Country.

© Foto: Manuel Wozniak

Einer ihrer Songs heißt „Rain“. Darin geht es um Momente, in denen man im Nachhinein vielleicht lieber anders entschieden hätte und wenn es ginge, die Zeit zurückdrehen würde. Lina-Maries aktuelles Lied heißt „My Mind“ und kann ebenfalls auf Streaming-Plattformen angeklickt werden. Das Nachwuchstalent freut sich am meisten auf den Austausch mit anderen Kandidaten und auf das Feedback der Jury.

Reza und Thierry singen und rappen auf drei Sprachen

Die letzten beiden Finalisten sind Reza und Thierry (beide 18). Die beiden Jungs kommen aus Eisenhüttenstadt und singen ihre Lieder auf drei Sprachen: Englisch, Französisch und Persisch. Ihre Musik ist eine Mischung aus Gefühl und Rap, die Liedertexte setzen sich vor allem mit Liebe auseinander.

Schlagen musikalisch ganz andere Wege ein: die aus Eisenhüttenstadt kommenden Reza und Thierry.

© Foto: Manuel Wozniak

Die Zuschauer des „Axel“-Wettbewerbes können sich somit von vielfältigen Bässen und Gesangseinlagen überzeugen und mitreißen lassen. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs kann das Publikum nun auch im Finale abstimmen. Bislang war dies nur in den Vorrunden möglich.

„Axel“, das Finale des Nachwuchswettbewerbs der Axel-Titzki-Stiftung: 15. Juli, 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr, Burg Beeskow, Eintritt frei!