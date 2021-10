Wer in Eisenhüttenstadt und Umgebung gern gern Second-Hand-Kleidung trägt, bei dem dürfte das Herz jetzt vor Freude hüpfen. Denn in der Stahlstadt gibt es einen neuen Second-Hand-Laden. Sara ist der Name. Und Sara soll von Eisenhüttenstadt aus ganz Deutschland erobern. Sie soll sozusagen die ne...