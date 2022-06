Bleiglasfenster aus DDR-Zeiten schmücken das Treppenhaus im Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt, das bundesweit Beachtung findet und Besucher aus dem In- und Ausland anzieht. In einem Nebengebäude soll – so die Vision eines Berliners – ein weiteres Spezialmuseum entstehen. © Foto: Patrick Pleul/dpa