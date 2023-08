Der Tatort ist der gleiche, die Vorgehensweise ähnlich: Erneut wurde auf der Insel in Eisenhüttenstadt eine Frau von einem unbekannten Mann mitten am Tag sexuell belästigt. Es ist der dritte Fall, wobei zwischen der zweiten und dritten Tat nur ein Tag liegt.

Wie die Polizei am Freitag (25. August) mitteilte, hatte sich eine Frau (32) am Tag zuvor an die Polizei gewandt, um eine sexuelle Belästigung anzuzeigen. Gegen 8.30 Uhr war die Frau über die Fußgängerbrücke von der Karl-Marx-Straße aus gekommen. Ein Mann sei aus einem Seitenweg auf sie zugegangen und wollte in einer fremden Sprache mit ihr ein Gespräch beginnen.

Mann berührte Frau unsittlich

Sexuelle Gewalt in Eisenhüttenstadt Erneuter Fall – Mann belästigt Frau (62) sexuell auf der Insel Eisenhüttenstadt „Da sie nicht verstehen konnte, was der Mann von ihr wollte, lief die Frau weiter und bog in Richtung Skaterbahn ab“, sagte ein Polizeisprecher. „Plötzlich griff der Mann ihr von hinten in den Schritt“, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Die Frau machte sich lauthals bemerkbar und rannte davon.

Ähnliche Fälle haben sich am 20. Juli sowie am 23. August ereignet, ebenfalls im Bereich des Inselbades beziehungsweise der Skaterbahn. Betroffen waren eine 38- und eine 62-jährige Frau. Auch sie wurde zunächst angesprochen und dann unsittlich berührt.

Vergewaltigung in Eisenhüttenstadt Polizei über Sexualstraftaten, Opfer und Täter Eisenhüttenstadt Im dritten Fall liegt keine Personenbeschreibung vor. Auf Anfrage teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Polizei aufgrund der Vorfälle den Bereich verstärkt im Blick habe. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden keine näheren Angaben gemacht, wie die Polizei vorgeht.

Bei dem Vorfall am 23. August wurde der Täter wie folgt beschrieben: Der Gesuchte ist mutmaßlich arabischer Herkunft, etwas über 160 cm groß und trug einen Dreitagebart. Er hat kurze, nach hinten gekämmte, Haare, welche an der Seite graumeliert sind. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen rötlichen Hose.

Hinweise an die Polizei unter anderem an das Polizeirevier Eisenhüttenstadt in der Diehloer Straße gegeben werden, Tel.: 03364 425-0.