Die 100 Jahre wird sie wohl nicht mehr erleben und eigentlich sollte die Brücke am Oder-Spree-Kanal in Eisenhüttenstadt schon längst nicht mehr stehen. Und wenn es nach dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) gegangen wäre,, dann hätte es auch keinen Neubau geben. Doch nun soll in diesem Jahr be...