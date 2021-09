Die Lindenallee in Eisenhüttenstadt wird in der kommenden Woche mit einer extra Portion starker Musik, mit guter Laune, tollen Menschen und einem Imbiss aufgeweckt. Vor allem an Wochenenden ist die Einkaufsstraße bis auf wenige Ausnahmen sehr leer. Dass das nicht so sein muss, zeigen die Axel-Titz...