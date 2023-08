Kajüte und der Überflutungswiese an der Oder statt und geht bis 13. August. Zu elektronischer Musik tanzen, Volleyball spielen oder gemütlich an der Oder sitzen und an kreativen Workshops teilnehmen? Beim Festival „weiter drauszen“ in Ratzdorf ist das und noch viel mehr möglich. Die Open-Air-Veranstaltung findet ab 10. August 2023 auf dem Gelände derund der Überflutungswiese an der Oder statt und geht bis 13. August.

Organisiert wird das Festival von Freunden, die früher gemeinsam in Neuzelle zur Schule gegangen sind und nun in unterschiedlichen Städten wie Potsdam oder Dresden studieren. Cynthia Matthies ist eine der zwei Hauptveranstalter des Festivals. Sie und drei andere Studenten sind bereits in der vergangenen Woche angereist, um mit dem Aufbau zu beginnen.

Kajüte ist bekannt für Kulturprogramm

Weiter drauszen“ ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Anton Schröter, der ebenfalls zur Aufbaugruppe gehört, ist Sohn der Kajüten-Mitinhaberin Dorothee Schmidt-Breitung. Die Kajüte ist bekannt für ihr vielfältiges Kulturprogramm – und dazu zählt inzwischen im dritten Jahr in Folge das Festival „Weiter drauszen“. Mit dem Festival möchten die Studenten einen generationsübergreifenden Mehrwert und Ort für die Region schaffen, an dem jeder willkommen ist. Dass dabei die Kajüte als Veranstaltungsort für das „“ ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Anton Schröter, der ebenfalls zur Aufbaugruppe gehört, ist Sohn der Kajüten-Mitinhaberin Dorothee Schmidt-Breitung. Dieist bekannt für ihr vielfältiges Kulturprogramm – und dazu zählt inzwischen im dritten Jahr in Folge das Festival „Weiter drauszen“.

Auf den Namen sind die Studenten durch einen lustigen Zufall gekommen. Immer wenn sie von Freunden oder Kommilitonen gefragt wurden, wo sie herkommen, haben sie gesagt: „Aus Brandenburg, der Ort liegt aber weiter draußen auf dem Land“. Um das Festival dennoch modern klingen zu lassen, haben sich die Freunde für die online-konforme Schreibweise „Weiter drauszen“ entschieden. Damit wollen sie zeigen, dass Veranstaltungen außerhalb großer Städte ebenso abwechslungsreich und amüsant sind.

„Weiter drauszen“ Festival ist nachhaltig

Um das Festival dennoch umweltschonend zu betreiben, legen die Freunde viel Wert auf Nachhaltigkeit, erzählt Cynthia Matthies. Gemeinsam mit Anton Schröter, ihrer Zwillingsschwester Tabea Matthies und anderen Helfern, haben sie viel Equipment durch Bekannte und Kontakte erhalten. „Jeder hat etwas auf dem Dachboden liegen, was nicht mehr benutzt wird. Wenn wir dafür einen Nutzen finden, muss es nicht neu gekauft werden“, sagt Cynthia Matthies.

Weitere Unterstützung bekamen sie von Gunner Geilich aus Guben, der ihnen Gerüste für die Bühnen bereitstellt und von den Pächtern der Überflutungswiesen, auf denen die Studenten Tanzflächen, Bühnen und eine Cocktailbar entstehen lassen. „Ohne den Rückhalt dieser Leute wäre es nicht möglich gewesen, das alles hier so groß aufzuziehen“, sagt Cynthia Matthies.

Musik, Spaß und Kreativität in einer Veranstaltung

Das Festival bietet aber mehr als nur laute Musik und Getränke. Im Angebot: ein Volleyballfeld, eine Tischtennisplatte, verschiedene kreative Workshops und Diskussionsrunden mit Künstlern, ein Kino und Theateraufführungen. Das Besondere an dem Festival ist, dass Party und gemeinsame, kreative Aktivitäten wie Freundschaftsbändchen knüpfen vermischt werden. „Jeder soll sich bei uns wohlfühlen und auf seine Kosten kommen“, sagen die Studenten.

Zeltstellplätze für Übernachtungsgäste sind ebenfalls vorgesehen. Der Preis dafür ist in den Tickets erhalten, ein Festivaltag kostet 25 Euro. „Individuelle Preise für einen Abend oder ein paar Stunden sind auch möglich“, erklärt die Hauptveranstalterin. Dafür freuen sie sich dann über ein kleines Eintrittsgeld in Form einer Spende. „Es soll kein Grund sein, wegen Geld nicht zu kommen“, fügt Cynthias Matthies hinzu.

Es gibt Essen, einen Shuttle und Zeltstellplätze

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es gibt vegane und vegetarische Gerichte wie Gubener Plinse, die im vergangenen Jahr der Renner auf dem Festival waren. Die Preise für Speisen und Getränke sind moderat. Der Eintritt ist ab 18 Jahren, oder in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse. Gäste, die mit der Bahn anreisen, können den hauseigenen Shuttle-Service nutzen. Fahrzeiten: 12.10 Uhr, 14.10 Uhr, 16.10 usw. Sollten Besucher dazwischen ankommen, hängt am Bahnhof eine Liste mit Rufnummern, die gewählt werden können. „Wir holen jeden ab“, sagen die Studenten.