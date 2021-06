Ein Kunde wollte am Montagmorgen vom Hof einer Kfz-Werkstatt in Eisenhüttenstadt fahren, startete seinen Wagen und erschrak. Denn das Auto knatterte mächtig laut. Am Auspuff war aber zuvor alles in Ordnung. Kurz darauf ist klar: An dem Fahrzeug wurde der Katalysator gestohlen. Und das kommt immer...