Nach ihrem Einkauf auf einem Markt in der Straße Am Wiesengrund, wollte eine 61-jährige Frau die gekauften Waren zu ihrem Pkw bringen, als sich ihr eine weitere Frau näherte.

Unauffällig bestohlen

Die zweite Frau verwickelte die 61-Jährige vor deren Pkw in ein Gespräch. Während der Einkauf im Kofferraum verstaut wurde unterhielten sich die zwei Frauen. Nach dem Gespräch musste die 61 Jahre alte Frau feststellen, dass ihre Handtasche verschwunden war. In der Tasche befand sich ein Portemonnaie mit Bargeld sowie Geldkarten und Ausweispapieren. Außerdem befand sich auch ein Handy in der Handtasche. Die Polizisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun wegen des Vorfalls. Gesucht wird die zweite Frau. Sie ist etwa 40 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Sie trägt ihr Haar in einem grauen Pferdeschwanz und eine Brille mit dünnem Rahmen.