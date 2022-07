Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz, auch die Feuerwehr und die Polizei. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Freitag zu einem Hochhaus in Eisenhüttenstadt gerufen worden. Dort hatte sich ein tragisches Unglück ereignet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den näheren Hintergründe...