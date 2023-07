Schrecksekunden für einen Angestellten in einer Tankstelle in Eisenhüttenstadt: er wird von einem Mann bedroht, der Geld fordert. Ereignet hat sich das in der Karl-Marx-Straße in den Abendstunden, teilte ein Polizeisprecher mit. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Donnerstag, gegen 21.10 Uhr. Demnach betrat ein Mann den Verkaufsraum. „Unvermittelt bedrohte er die Angestellte mit einem Gegenstand, den er in einer Tüte versteckt hielt und forderte Geld“, sagte ein Polizeisprecher.

Täter griff in die Kasse

Dann griff er selbst in die Kasse und verschwand mit so erbeutetem Bargeld. Über die Höhe der Beute wurde keine Aussage gemacht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter zirka 30 bis 35 Jahre alt und 185 cm groß sein. Zeugen, die seine Flucht beobachteten, beschrieben ihn später als „südländisch aussehend“. Zum Zeitpunkt des Geschehens trug der Mann eine schwarze Jacke.