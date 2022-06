Bei drei Verkehrsunfällen nahe Eisenhüttenstadt in Oder-Spree sind am 8. Juni und 9. Juni insgesamt vier Menschen so schwer verletzt worden, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Unfälle ereigneten sich in Fünfeichen, Neuzelle und Ziltendorf.

Am Mittwochnachmittag (8. Juni) stießen zunächst an der Kreuzung Waldstraße/Slawengrund in Neuzelle zwei Pkw zusammen. Ein Pkw Audi war, aus Richtung der beiden Netto-Märkte kommend, auf die B 112 abgebogen, auf der ein Pkw Ford Vorfahrt hatte. Der Fahrer des Audi und die Fahrerin des Ford, beide 46 Jahre alt, sind beim Zusammenprall ihrer Autos schwer verletzt worden und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der an den Autos entstandene Sachschaden wurde zunächst auf 16.000 Euro geschätzt.

Pkw unbeleuchtet am Straßenrand

Auf der Landesstraße L 372 in Ziltendorf ist dann am Abend gegen 22 Uhr ein Pkw Audi auf einen Pkw Mercedes, der laut Polizei unbeleuchtet am Fahrbahnrand stand, aufgefahren. Offenbar hatte der Fahrer des Audi (34) den Mercedes zu spät gesehen. Er wurde bei dem Aufprall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Im Mercedes saß auf der Beifahrerseite ein Mann (33), der keinen Führerschein hat. Die Polizei untersucht nun, ob er den Pkw unberechtigt gefahren und am Fahrbahnrand geparkt hatte. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

In Fünfeichen schließlich ist am Donnerstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, in der Ernst-Thälmann-Straße (B 246) ein Pkw Nissan auf einen Pkw Subaru aufgefahren. Durch den Aufprall wurden beide Autos beschädigt. Laut einem Augenzeugen ist die Beifahrerin des auffahrenden Fahrzeugs bei dem Unfall verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nach allen drei Verkehrsunfällen.