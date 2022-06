Es ist noch immer schwül-heiß am Sonnabend gegen 19.25 Uhr. Mehr als 30 Grad zeigt das Thermometer mancherorts an. Offensichtlich zu heiß für einen Mann, der an diesem Abend für mächtig Aufsehen und auch Angst sorgen wird. Auch Alkohol spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Was passiert i...