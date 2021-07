Diesen Wochenstart hatte sich niemand in der Kita in Eisenhüttenstadt gewünscht. Denn am Morgen war schnell klar, dass etwas nicht stimmte. Ein Büro war aufgebrochen worden. Einbrecher hatten der Kindereinrichtung offensichtlich am Wochenende einen Besuch abgestattet. Nicht zum ersten Mal. Die Kita stand auch in der Vergangenheit schon im Visier von Einbrechern. Und zeitweilig gab es in Eisenhüttenstadt eine regelrechte Einbruchsserie, von de...