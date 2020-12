Es waren schreckliche Sekunden, die Ines Jagielski am Tag danach schildert. Am Mittwochabend sei sie mit ihrer Mutter gegen 18 Uhr von der Wohnung in der Mittelschleuse zu ihren Auto gelaufen. Dabei hatten sie einen kleinen Zwergschnauzer. „Wir wollten noch eine Runde laufen“, erzählt sie. Von...