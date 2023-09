Wer von Eisenhüttenstadt aus über Frankfurt hinaus in Richtung Berlin mit dem Zug fahren will, hat nur wenige Direktverbindungen ohne Umsteigen in Frankfurt. Und bei diesen kommt es immer wieder zu Ausfällen. Das droht nun auch an mehreren Tagen im September.

Wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) mitteilt, die die RE1-Linie betreibt, fallen in der Zeit von Montag, dem 25. September, bis Donnerstag, 28. September, zeitweise alle Verbindungen der Linie RE1 zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt aus.

Auch Direktverbindungen nach Berlin betroffen

Bahn Ausfall RE1 Sperrung zwischen Fürstenwalde und Erkner – was noch folgt Erkner Betroffen davon sind auch Direktverbindungen nach Berlin sowie von und nach Cottbus. Die RE1-Verbindungen ab 8.36 Uhr bis 18.36 Uhr fallen in dem Zeitraum komplett aus. Frühere Verbindungen um 5.36 sowie um 7.36 Uhr fallen in der Zeit vom 26. bis 28. September aus.

Die frühste direkte RE1-Verbindung nach Berlin, um 4.26 Uhr, fällt lediglich am 27. September aus. Auch die RE1-Linien aus Richtung Cottbus sind davon betroffen.

In umgekehrter Richtung kommt es ebenfalls zu Zugausfällen der Linie RE1. Die frühste Verbindung, ab 5.49 Uhr, fällt am 26. und 28. September aus. Danach fahren vom 25. bis 28. September keine Züge der RE1-Linie. Die letzte Verbindung des RE1, die direkt aus Berlin kommt und 20.07 Uhr nach Eisenhüttenstadt fährt, wird vom 26. bis 28. September gestrichen.

Bauarbeiten an der Strecke

RE1 am Bahnhof Eisenhüttenstadt Ein Gleis weniger – was der Regionalzug damit zu tun hat Eisenhüttenstadt Grund für die Ausfälle sind mal wieder Bauarbeiten auf der Strecke. Ersatzbusse fahren keine. Die Odeg weist darauf hin, alternative Verbindungen zu nutzen der Linien RE10 beziehungsweise RB43. Wobei es auch bei diesen Linien von 26. bis 28. September zu Ausfällen kommt. Betroffen davon ist eine Verbindung in den Morgenstunden. So wird der RB10 ab 7.36 Uhr von Frankfurt aus gestrichen. Wer von Frankfurt nach Eisenhüttenstadt mit der Bahn will, bleibt dann nur der RE10 ab 7.09 Uhr bzw. der RB 43 ab 8.36 Uhr zwischen 7 und 9 Uhr.

Von Eisenhüttenstadt aus fällt der RB43 aus, der um 7 Uhr losfährt. Wer zwischen 6 und 8 Uhr nach Frankfurt will, muss entweder den Zug um 6.30 Uhr oder den um 8 Uhr nehmen.