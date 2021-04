Eigentlich könnte Adele Reusner in den Räumen ihrer Postagentur jetzt vorübergehend einen Blumenladen eröffnen. Einen Blumenladen mit Geschenken für jeden Anlass. Denn mit Blumen und Geschenken ist die Inhaberin des „Schlaube-Shops“ in Müllrose in den vergangenen zwei Wochen reichlich beda...