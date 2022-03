Lilija Tiurina und Andrij Turin sind die ersten Ukrainer, die im Rahmen des russischen Einmarsches in Eisenhüttenstadt als Flüchtlinge aufgenommen worden sind. Doch der Weg bis in die dortige Erstaufnahme-Einrichtung war nicht komplikationslos verlaufen. An seinem Nissan Note (Baujahr 2011) fehlt...